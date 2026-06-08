В Минпросвещения объяснили, будут ли в колледжах оценивать поведение

В Минпросвещения объяснили, будут ли в колледжах оценивать поведение Минпросвещения: оценку за поведение для студентов колледжей вводить не планируют

Введение оценки за поведение для студентов колледжей в настоящее время не рассматривается, заявил заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин в беседе с ТАСС. По его словам, учащиеся средних профессиональных учреждений — это уже более взрослые и ответственные люди.

В настоящее время пока мы не рассматриваем такое для колледжей. <…> Ребята уже все-таки более возрастные, более ответственные, которые выбрали профессии и специальности, поэтому пока не считаем это необходимым, — сказал замминистра.

Выставление оценок за поведение могут ввести для российских школьников. Эта инициатива на данный момент обсуждается.

Ранее эксперт Минпросвещения России Марина Конева обратила внимание, что оценки за поведение в школах будет выставлять коллектив педагогов, а не один учитель. В состав коллегиального органа войдут советник директора по воспитанию, логопед, дефектолог, социальный педагог, психолог и учителя-предметники.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести в России кодекс школьника, на основании которого следует оценивать поведение учеников. По его словам, это позволит избежать субъективизма при выставлении оценок.