ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 06:59

В Минпросвещения объяснили, будут ли в колледжах оценивать поведение

Минпросвещения: оценку за поведение для студентов колледжей вводить не планируют

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Введение оценки за поведение для студентов колледжей в настоящее время не рассматривается, заявил заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин в беседе с ТАСС. По его словам, учащиеся средних профессиональных учреждений — это уже более взрослые и ответственные люди.

В настоящее время пока мы не рассматриваем такое для колледжей. <…> Ребята уже все-таки более возрастные, более ответственные, которые выбрали профессии и специальности, поэтому пока не считаем это необходимым, — сказал замминистра.

Выставление оценок за поведение могут ввести для российских школьников. Эта инициатива на данный момент обсуждается.

Ранее эксперт Минпросвещения России Марина Конева обратила внимание, что оценки за поведение в школах будет выставлять коллектив педагогов, а не один учитель. В состав коллегиального органа войдут советник директора по воспитанию, логопед, дефектолог, социальный педагог, психолог и учителя-предметники.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести в России кодекс школьника, на основании которого следует оценивать поведение учеников. По его словам, это позволит избежать субъективизма при выставлении оценок.

Общество
колледжи
оценки
поведение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России могут обязать торговые сети раскрыть важнейший показатель
Льготы для отцов: какие существуют, как получить, сколько выплатят
В Минпросвещения объяснили, будут ли в колледжах оценивать поведение
Роспотребнадзор зафиксировал рост опасных инфекций в стране
Атака БПЛА на поезд Москва — Симферополь спутала расписание движения
Россиянам объяснили, почему не стоит налегать на овощи и ягоды с грядок
Атака ВСУ на Белгородскую область привела к ранению ребенка
Терапевт назвала тревожные симптомы фтириаза
«Просто выкашивают»: боец рассказал об отношении ВСУ к мирным жителям
Россия отменит визовый режим еще с тремя странами
Власти Новороссийска разрешили проблему с движением в Геленджик
Нутрициолог объяснила, почему опасно заменять полноценный ужин смузи
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 июня
«Зачем?»: Котяков высказался о четырехдневной рабочей неделе
Лидер оппозиции в Армении раскрыл, как власти давили на его партию
«Узурпация власти»: оппозиция оценила заявление Пашиняна о выборах
Израиль нанес удары по военным объектам Ирана
ЦИК Армении озвучила предварительные данные после обработки 50% бюллетеней
Гинеколог назвала привычку, угрожающую бесплодием
Стало известно, сколько лет будут учиться студенты по новой системе
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Все лето делаю зеленые кабачковые оладьи: вкусный способ съесть много зеленушки — подаю с сырно-чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые кабачковые оладьи: вкусный способ съесть много зеленушки — подаю с сырно-чесночным соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.