В ОП придумали, как оценивать поведение школьников на уроках

В ОП придумали, как оценивать поведение школьников на уроках Заместитель секретаря ОП Гриб предложил создать кодекс российского школьника

В России нужно ввести кодекс российского школьника, на основании которого следует оценивать поведение учеников, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью ТАСС на полях ПМЭФ. По его словам, это позволит избежать субъективизма при выставлении оценок.

Гриб пояснил, что в кодексе должны быть прописаны все нормы этикета. Каждый учащийся должен быть с ними ознакомлен.

Вот нарушил конкретную норму — оценка снижена. Если нет конкретных норм, то оценка будет субъективной, — отметил он.

Кодекс предлагается распечатать и распространить среди школьников и их родителей, чтобы они понимали причины вызова в школу или получения плохой отметки. Инициатива будет обсуждаться на общественном совете при Минпросвещения.

При этом сам Гриб отметил, что выступает против оценок за поведение. Однако, если вопрос с нормами по выставлению отметок будет решен, то его мнение может поменяться.

Ранее эксперт Минпросвещения России Марина Конева обратила внимание, что оценки за поведение в школах будет выставлять коллектив педагогов, а не один учитель. В состав коллегиального органа войдут советник директора по воспитанию, логопед, дефектолог, социальный педагог, психолог и учителя-предметники.