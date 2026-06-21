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21 июня 2026 в 23:56

«Были довольны»: США дали оценку переговорам с Ираном в Швейцарии

Axios: США назвали всех участников переговоров в Швейцарии довольными их ходом

Флаги США и Ирана Флаги США и Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американская сторона высоко оценивает ход переговоров с Ираном в Швейцарии, сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на дипломатический источник в США. Вашингтон считает, что все участники довольны процессом диалога.

По словам журналиста, начальный раунд переговоров создает основу для доверия. Роль посредников Катара и Пакистана отмечена как позитивная.

Кажется, что все четыре стороны были довольны тем, как прошли переговоры сегодня. Посредники помогают обеим сторонам решать вопросы. Мы считаем, что начальный раунд переговоров создает условия для выстраивания доверия в будущем, — привел Равид слова источника.

Ранее члены иранской делегации на двусторонних переговорах в Женеве выразили протест представителям США из-за публичных угроз американского президента Дональда Трампа. Глава Белого дома лично связался с иранскими переговорщиками и открыто предупредил о готовности Вашингтона пойти на крайние меры, если Тегеран будет мешать судоходству в Ормузском проливе. По его словам, переговорщики даже не смогут добраться «в свою чертову страну», если Ормузский пролив все-таки закроют. Переговоры проходят в швейцарском курорте Бюргеншток при посредничестве Катара и Пакистана.

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