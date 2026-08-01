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01 августа 2026 в 13:10

Военэксперт раскрыл, хватит ли у ВСУ средств ПВО для отражения ударов

Военэксперт Дандыкин: ВСУ больше неспособны отражать удары БПЛА и ракет

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о нехватке ракет ПВО не помогут наладить поставки западными странами, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, несмотря на обещания, никто не хочет делиться ракетами с Киевом.

Зеленский в основном врет, но здесь, наверное, правдив. Не потому что желает сказать правду, а потому что умоляет дать ему ракеты к комплексам Patriot. Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) отозвал лицензию на их производство, и, судя по визиту в Вашингтон, он не получил запрошенные 300 штук. Несмотря на то, что Зеленскому дают обещания и развернулась небывалая антироссийская пропаганда, по факту никто не хочет делиться тем, что у них осталось. Американцам не хватает ракет, особенно в связи с иранским конфликтом. А если Украине будет помогать Польша, то только в ограниченном количестве, — сообщил Дандыкин.

Ранее украинский историк Марта Гавришко в социальных сетях удивилась заявлению Владимира Зеленского о потерях армии. В пятницу, 31 июля, политик заявил, что за все время конфликта ВСУ лишились 50 тыс. солдат, хотя еще в феврале этого года он называл другую цифру — 55 тыс. погибших. Гавришко задалась вопросом, почему тогда на улицах украинских городов мужчин ежедневно отлавливают на призыва на военную службу.

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ракеты
Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
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