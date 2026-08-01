Российские силы ПВО сбили 743 украинских БПЛА и 15 авиабомб за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 15 управляемых авиационных бомб, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в мессенджере МАКС. Кроме того, были сбиты 743 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 743 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Всего с начала специальной военной операции российские силы уничтожили 673 самолета, 284 вертолета и 194 261 беспилотный летательный аппарат. Также были поражены 669 зенитных ракетных комплексов, 30 389 танков и других боевых бронированных машин, а также другие виды вооружения и военной техники.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска в ходе ночных ударов по украинским объектам в столице поразили предприятие «Киев-21», завод «Буревестник» и объект «Радиоизмеритель». На первом велась сборка и хранение БПЛА-перехватчиков моделей «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер».