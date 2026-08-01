Пожилая жительница Энергодара скончалась после атаки ВСУ

Пожилая женщина 1952 года рождения погибла при атаке украинского беспилотника на многоквартирный жилой дом в Энергодаре Запорожской области, сообщил в МАКСе глава муниципалитета Максим Пухов. Чиновник также отметил, что удар по 30-й пожарно-спасательной части обошелся без жертв, однако сам инцидент он охарактеризовал как неприкрытый акт террора.

Ночью были зафиксированы удары БПЛА по территории 30-й пожарно-спасательной части. Однако куда страшнее события минувшего вечера: под удар попал жилой пятиэтажный дом по проспекту Строителей. Два БПЛА квадрокоптерного типа вызвали пожар в жилых квартирах. С болью сообщаю: погибла мирная жительница 1952 года рождения, пенсионерка, — сообщил он.

Ранее глава муниципалитета Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Горловку в ДНР, в итоге пострадали пять граждан. В числе раненых — четверо медиков из бригады скорой помощи и один горожанин.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в хуторе Рогожкино Азовского района на частный дом рухнули фрагменты украинского дрона, в результате пострадал ребенок. Несовершеннолетнего доставили в медучреждение, врачи оперативно оказали ему всю необходимую помощь.