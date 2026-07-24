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24 июля 2026 в 14:31

Энергодар столкнулся с массированным артиллерийским ударом ВСУ

Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины ведут массированный артиллерийский удар по Энергодару, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в регионе сохраняется опасность повторных атак.

Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей города сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки, — отметил Балицкий.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что ВСУ нарастили количество атак на Энергодар. По его словам, в городе все чаще фиксируются атаки противника на гражданские объекты.

Также стало известно, что мужчина, пострадавший при ударе украинских БПЛА по магазину в Энергодаре, скончался в медико-санитарной части. По данным мэра города Максима Пухова, смерть пациента наступила вследствие тяжелых ранений.

До этого в Энергодаре в результате атаки ВСУ на автобусную остановку погибли четыре человека. ВСУ также нанесли удар по двум магазинам, неработающему отделению банка, пожарной части МЧС России и медицинской санитарной части в Энергодаре.

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