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24 июля 2026 в 15:26

В Думе спрогнозировали падение ключевой ставки к концу года

Аксаков допустил падение ключевой ставки до 13% к концу года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ключевая ставка к концу года может опуститься до 13% и даже ниже при постепенном ослаблении проинфляционных факторов, написал в Telegram глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также отметил, что Банк России уже десятый раз подряд снижает ставку, подтверждая тренд на смягчение денежно-кредитной политики.

Банк России вновь снизил ключевую ставку на символические 0,25 п.п., чтобы точнее оценить проинфляционные риски и в то же время подтвердить тренд на смягчение ДКП. Это уже десятое снижение без перерыва с июня прошлого года и второе с минимальным шагом. При постепенном смягчении текущих ситуативных проинфляционных факторов ключевая ставка к концу года может опуститься до 13% и даже ниже, — указал Аксаков.

Аксаков отметил, что из-за ситуации на топливном рынке фактический рост потребительских цен и инфляционные ожидания временно ускорились. По его мнению, Банк России действует профессионально и не пойдет на риск для финансовой стабильности, поэтому условием более существенного снижения ставки в будущем должна стать постепенная нейтрализация ценовых рисков.

Парламентарий также считает, что принятый накануне закон о стабилизации топливного рынка позволит взять ситуацию под контроль и не допустить разгона цен. Он пояснил, что сейчас регулятор будет дожидаться более устойчивых данных по инфляции.

Ранее 18 из 22 участников рынка заявили, что Центробанк РФ на заседании 24 июля сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Еще три эксперта допустили как сохранение, так и снижение до 14%, и лишь один участник опроса назвал базовым сценарием только сокращение на четверть процентного пункта. По мнению большинства, возможности для дальнейшего послабления денежно-кредитной политики сузились на фоне ускорения инфляции из-за роста цен на топливо.

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Анатолий Аксаков
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