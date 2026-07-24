Главком сил беспилотных систем ВСУ усилил меры безопасности

Главком сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» усилил меры личной безопасности, сообщает RT со ссылкой на источник. По данным издания, причиной стало возбуждение уголовных дел на территории России.

Сообщается, что Бровди минимально использует мобильную связь — боится, что российские военные отследят его местоположение. Также он не покидает защищенные командные пункты.

По данным издания, сейчас в подразделении ищут полиграфологов, специалистов по служебным расследованиям и аналитиков по безопасности. Такие специалисты должны выявить агентов и предотвратить утечки информации.

Ранее исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что организаторы атаки Вооруженных сил Украины на автобус с белорусскими детьми в Брянской области установлены. Она сообщила о Бровди и начальника ГУР Минобороны Украины Иващенко к данному теракту.