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24 июля 2026 в 13:54

Раскрыта судьба мальчика, которого на дно реки утащило неизвестное существо

В Малайзии нашли погибшим подростка, пропавшего во время рыбалки

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В Малайзии нашли погибшим 15-летнего подростка, пропавшего во время рыбалки в штате Саравак, сообщает DayakDaily. Юноша исчез после того, как нырнул в реку, чтобы распутать рыболовную сеть.

По данным издания, 21 июля Тауфик Эзани Абдулла отправился на рыбалку вместе с семью людьми. Когда одна из сетей зацепилась за препятствие под водой, подросток погрузился в реку и больше не появился на поверхности.

Родственники предположили, что на юношу мог напасть крокодил. Однако спасатели не обнаружили на теле следов укусов или других повреждений. Обстоятельства гибели подростка устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Малайзии 15-летний рыбак исчез во время рыбалки на реке Сунгай Сетерап. Инцидент произошел в губернаторстве Саравак, где подросток вместе с семью другими рыбаками на четырех лодках устанавливал сети.

Также в ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что тело мальчика 2012 года рождения, которого искали в Борском районе, нашли. Погибшего из воды извлекли сотрудники полиции.

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