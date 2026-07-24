Президент Вьетнама получил престижную российскую награду

Президент Вьетнама То Лам стал лауреатом Международной премии мира имени Льва Толстого за 2026 год, сообщает РИА Новости. Решение жюри на церемонии в Москве объявил зампредседателя жюри премии Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля.
Премия была учреждена в 2022 году Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Она вручается за вклад в предотвращение войн, развитие многополярного и ненасильственного мира и миротворческую деятельность.
В 2025 году лауреатами стали лидеры Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Первая премия имени Льва Толстого была присуждена в 2024 году Африканскому союзу.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что 13-летняя жительница Пермского края, спасшая свою бабушку во время паводка, получила премию имени Тиграна Кеосаяна. Размер премии составляет 1 млн рублей.
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