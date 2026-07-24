Президент Вьетнама получил престижную российскую награду Президент Вьетнама То Лам стал лауреатом Международной премии мира за 2026 год

Президент Вьетнама То Лам стал лауреатом Международной премии мира имени Льва Толстого за 2026 год, сообщает РИА Новости. Решение жюри на церемонии в Москве объявил зампредседателя жюри премии Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля.

Премия была учреждена в 2022 году Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Она вручается за вклад в предотвращение войн, развитие многополярного и ненасильственного мира и миротворческую деятельность.

В 2025 году лауреатами стали лидеры Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Первая премия имени Льва Толстого была присуждена в 2024 году Африканскому союзу.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что 13-летняя жительница Пермского края, спасшая свою бабушку во время паводка, получила премию имени Тиграна Кеосаяна. Размер премии составляет 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присудил Государственную премию РФ в области науки и техники за 2025 год коллективу ученых. Награду получили три специалиста за разработку и внедрение новых методов хирургического лечения заболеваний ЦНС.