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24 июля 2026 в 12:00

Президент Вьетнама получил престижную российскую награду

Президент Вьетнама То Лам стал лауреатом Международной премии мира за 2026 год

Президент Вьетнама То Лам Президент Вьетнама То Лам Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Вьетнама То Лам стал лауреатом Международной премии мира имени Льва Толстого за 2026 год, сообщает РИА Новости. Решение жюри на церемонии в Москве объявил зампредседателя жюри премии Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля.

Премия была учреждена в 2022 году Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Она вручается за вклад в предотвращение войн, развитие многополярного и ненасильственного мира и миротворческую деятельность.

В 2025 году лауреатами стали лидеры Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Первая премия имени Льва Толстого была присуждена в 2024 году Африканскому союзу.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что 13-летняя жительница Пермского края, спасшая свою бабушку во время паводка, получила премию имени Тиграна Кеосаяна. Размер премии составляет 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присудил Государственную премию РФ в области науки и техники за 2025 год коллективу ученых. Награду получили три специалиста за разработку и внедрение новых методов хирургического лечения заболеваний ЦНС.

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