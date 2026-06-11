Путин наградил ученых госпремией за достижения в нейрохирургии Коллектив ученых получил Государственную премию России в области науки и техники

Президент России Владимир Путин удостоил государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области науки и техники за прошедший 2025 год коллектив ученых, передает корреспондент NEWS.ru. На пресс-конференции в ТАСС награду получили три специалиста за разработку и внедрение инновационных методов хирургического лечения заболеваний центральной нервной системы.

Премию от государства присудили директору Института функциональной нейрохирургии Российского центра неврологии и нейронаук Владимиру Крылову, директору центра нейрохирургии им. Бурденко Дмитрию Усачеву и его заместителю Николаю Коновалову. Ученые медики проводят высокоточные, радикальные и при этом безопасные операции на головном и спинном мозге, добиваясь быстрой реабилитации пациентов.

Их работа охватывает широкий спектр заболеваний, включая опухоли, аневризмы, инсульты, эпилепсию и гидроцефалию. Их опыт стал основой для формирования новой школы отечественной нейрохирургии.

До этого сообщалось, что бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова стала лауреатом государственной премии 2025 года. Награду ей присудили за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР, режиссер и продюсер Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии в области литературы и искусства. Награда присуждена ему за значительный вклад в развитие отечественной и мировой культуры.