Москалькова стала лауреатом госпремии за успехи в правозащитной сфере

Бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова стала лауреатом государственной премии 2025 года, передает корреспондент NEWS.ru. Награду на пресс-конференции в ТАСС ей присудили за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.

Должность омбудсмена по правам человека Москалькова занимала 10 лет — с 22 апреля 2016 года по 14 мая 2026 года. Она имеет и другие государственные награды и звания, например, орден Почета, орден Александра Невского и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

С началом СВО Москалькова настроила работу своего аппарата на системную и слаженную правозащитную помощь военнослужащим ВС РФ и членам их семей, а также гражданским лицам, пострадавшим в ходе боевых действий. Благодаря ей на родину возвращены 429 мирных жителей, которых удерживали на Украине.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР, режиссер и продюсер Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии 2025 года в области литературы и искусства. Награда присуждена ему за значительный вклад в развитие отечественной и мировой культуры.