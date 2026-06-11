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11 июня 2026 в 13:25

Москалькова стала лауреатом госпремии за успехи в правозащитной сфере

Москалькова стала лауреатом Государственной премии России 2025 года

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова стала лауреатом государственной премии 2025 года, передает корреспондент NEWS.ru. Награду на пресс-конференции в ТАСС ей присудили за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.

Должность омбудсмена по правам человека Москалькова занимала 10 лет — с 22 апреля 2016 года по 14 мая 2026 года. Она имеет и другие государственные награды и звания, например, орден Почета, орден Александра Невского и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

С началом СВО Москалькова настроила работу своего аппарата на системную и слаженную правозащитную помощь военнослужащим ВС РФ и членам их семей, а также гражданским лицам, пострадавшим в ходе боевых действий. Благодаря ей на родину возвращены 429 мирных жителей, которых удерживали на Украине.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР, режиссер и продюсер Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии 2025 года в области литературы и искусства. Награда присуждена ему за значительный вклад в развитие отечественной и мировой культуры.

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Татьяна Москалькова
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