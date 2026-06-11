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11 июня 2026 в 13:22

Кончаловский стал лауреатом госпремии в области литературы и искусства

Кончаловский получил госпремию 2025 года за вклад в мировую культуру

Андрей Кончаловский Андрей Кончаловский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Народный артист РСФСР, режиссер и продюсер Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии 2025 года в области литературы и искусства, объявил помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в ТАСС. Награда присуждена ему за значительный вклад в развитие отечественной и мировой культуры, передает корреспондент NEWS.ru.

Государственная премия России в области литературы и искусства присуждается за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Как вы знаете, размер премии — 10 млн рублей. [Она] может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу до трех человек, — сказал Мединский перед объявлением лауреата.

Андрей Кончаловский — сын писателя и поэта Сергея Михалкова, автора текстов гимнов СССР и России, а также брат режиссера Никиты Михалкова. Он является обладателем двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля, которые он получил за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай». Кроме того, Кончаловский был отмечен специальным призом жюри за картину «Дом дураков».

Ранее актер Алексей Нилов рассказал NEWS.ru, что благодаря различным премиям и фестивалям встречается с коллегами. На церемонии вручения премии ТЭФИ он отметил, что остальное время нередко тратится на работу и семью.

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Россия
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