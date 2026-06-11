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11 июня 2026 в 13:44

Путин наградил ректора МГУ Садовничего Госпремией

Путин премировал ректора МГУ Садовничего за гуманитарную деятельность

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин удостоил государственной премии РФ за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности за 2025 год ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего, передает корреспондент NEWS.ru. Его на конференции в ТАСС объявил помощник главы государства Владимир Мединский.

Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года. За время его руководства университет значительно вырос: было создано свыше 30 новых факультетов и институтов, открыты филиалы в пяти государствах, а площадь московского кампуса увеличилась вдвое. Кроме того, университет стал важной частью запуска шести спутников и создания самого мощного суперкомпьютерного кластера в России.

Ранее сообщалось, что Путин наградил коллектив Российской академии музыки имени Гнесиных орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Глава государства подписал соответствующий указ.

До этого российский лидер вручил почетный знак «За наставничество» главе Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилу Рахлину. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца.

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