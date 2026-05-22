Коллектив академии имени Гнесиных удостоился высокой награды от Путина

Президент России Владимир Путин наградил коллектив Российской академии музыки имени Гнесиных орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Глава государства подписал соответствующий указ, он опубликован на портале официально-правовой информации.

За заслуги в области отечественной культуры и искусства <...> наградить <...> коллектив Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных», — отмечается в документе.

Также глава государства присвоил поэту и композитору, отцу Леонида Агутина Николаю Агутину почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Агутин-старший также выступает в качестве президента общества «Международное артистическое творческое содружество Николая Агутина».

Ранее в ходе неформального общения с обладателями государственных наград в Кремле Путин отметил, что страна гордится награжденными. Сами награжденные пожелали президенту здоровья, попросили беречь себя и выразили гордость за него.