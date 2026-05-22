Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 17:52

Коллектив академии имени Гнесиных удостоился высокой награды от Путина

Путин наградил орденом коллектив академии имени Гнесиных

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин наградил коллектив Российской академии музыки имени Гнесиных орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Глава государства подписал соответствующий указ, он опубликован на портале официально-правовой информации.

За заслуги в области отечественной культуры и искусства <...> наградить <...> коллектив Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных», — отмечается в документе.

Также глава государства присвоил поэту и композитору, отцу Леонида Агутина Николаю Агутину почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Агутин-старший также выступает в качестве президента общества «Международное артистическое творческое содружество Николая Агутина».

Ранее в ходе неформального общения с обладателями государственных наград в Кремле Путин отметил, что страна гордится награжденными. Сами награжденные пожелали президенту здоровья, попросили беречь себя и выразили гордость за него.

Власть
Владимир Путин
ордена
награды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Багажная лента вьетнамского аэропорта «кормила» предприимчивого россиянина
Труп в диване, учитель-онанист, упавший балкон: главные ЧП недели
«Есть над чем работать»: Путин об эффективности российских БПЛА
Финансист бригады ВСУ промотал зарплаты бойцов в казино
Стало известно, сколько человек отпразднуют Курбан-байрам в Москве
Политолог предположил, в чем кроется причина русофобии Санду
Военэксперт раскрыл, что стало с «мажорами» на Украине после начала СВО
Путин выразил уверенность в успехе российских военных
Удар по колледжу в Старобельске: сколько жертв, что сказал Путин, детали
Нейтральная страна Европы решила поддержать антироссийские санкции
Эксперт назвал типичные ошибки при подготовке к ЕГЭ
Путин раскрыл, на что готовы власти после наводнения в Дагестане
«За Старобельск»: российские бойцы отправили ВСУ послание
Путин заявил, что потери на СВО не напрасны
Журналистка рассказала, к чему Киев подталкивает украинских женщин
Мужчину насмерть зажало между машинами в Москве
Популярную минеральную воду запретили ввозить в Россию
Военэксперт рассказал о «подразделениях мажоров» в ВСУ
Психиатр заявил, что внучка убитого экс-мэра Самары может быть наркоманкой
Путин назвал ошибки в работе властей неизбежным явлением
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.