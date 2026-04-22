Петр Ян и Мурат Гассиев награждены орденами «За заслуги перед Отечеством»

Указом президента России Владимира Путина Петр Ян и Мурат Гассиев награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», следует из документа на сайте правовой информации РФ. Также награды получил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

Кроме того, российский боксер Муслим Гаджимагомедов был удостоен «Ордена Дружбы». Отмечается, что награждение связано с достижениями спортсменов и их вкладом в развитие отрасли.

Ранее директор Серпейской средней школы Калужской области Евгений Филонов, победивший в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине», получил награду из рук Владимира Путина на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение». Глава государства отметил его за проект «Директор вернулся в школу».

До этого президент России объявил благодарность заслуженному тренеру РФ по дзюдо Михаилу Рахлину за заслуги в области физической культуры и спорта, соответствующий указ размещен на официальном портале правовых актов. Михаил — сын Анатолия Рахлина, который был личным тренером Путина по дзюдо.