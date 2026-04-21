Путин наградил директора калужской школы за мужество и героизм

Директор калужской школы Филонов получил премию «Служение» из рук Путина

Директор Серпейской средней школы Калужской области Евгений Филонов, победивший в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине», получил награду из рук президента РФ Владимира Путина на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение». Как передает РИА Новости, глава государства отметил его за проект «Директор вернулся в школу».

Премия «Служение» вручается за выдающиеся достижения в муниципальном управлении. Проект Филонова был высоко оценен жюри и руководством страны. Церемония награждения прошла в торжественной обстановке.

Ранее президент России объявил благодарность заслуженному тренеру РФ по дзюдо Михаилу Рахлину за заслуги в области физической культуры и спорта, соответствующий указ размещен на официальном портале правовых актов. Михаил — сын Анатолия Рахлина, который был личным тренером Путина по дзюдо.

До этого старшему советнику департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексею Садыкову присвоена почетная грамота президента РФ. Он регулярно работает переводчиком главы государства на российско‑американских встречах. Известно, что в прошлом году он сопровождал президента на саммите в Анкоридже.

