Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 16:47

Путин наградил своего переводчика

Подписывайтесь на нас в MAX

Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков награжден почетной грамотой президента РФ, сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Садыков регулярно выступает переводчиком главы государства Владимира Путина на российско-американских встречах.

Наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Садыкова Алексея Сергеевича — старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД РФ, — сказано в документе.

Известно, что в прошлом году он сопровождал президента на саммите в Анкоридже. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф во время визита в Москву в январе назвал Садыкова «легендой» и заявил, что его голос — «лучший на всей земле».

Ранее Путин наградил художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского. Награда вручена за значимый вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также за многолетнюю активную творческую деятельность.

До этого президент РФ наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Документ утвердили 30 марта.

Власть
Россия
Владимир Путин
награды
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.