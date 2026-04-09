Путин наградил своего переводчика

Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков награжден почетной грамотой президента РФ, сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Садыков регулярно выступает переводчиком главы государства Владимира Путина на российско-американских встречах.

Наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Садыкова Алексея Сергеевича — старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД РФ, — сказано в документе.

Известно, что в прошлом году он сопровождал президента на саммите в Анкоридже. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф во время визита в Москву в январе назвал Садыкова «легендой» и заявил, что его голос — «лучший на всей земле».

Ранее Путин наградил художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского. Награда вручена за значимый вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также за многолетнюю активную творческую деятельность.

До этого президент РФ наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Документ утвердили 30 марта.