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10 июня 2026 в 14:18

Весь экипаж вертолета Ми-17 ВС Пакистана погиб при крушении в Кашмире

Фото: Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Военный вертолет Ми-17 Вооруженных сил Пакистана разбился в пакистанской зоне Кашмира, сообщает телеканал PTV. Весь экипаж погиб.

По данным пресс-службы Межведомственного управления по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR), крушение произошло 10 июня недалеко от города Музаффарабад. К аварии во время взлета привела техническая неисправность.

Также источник в пакистанской службе безопасности сообщил, что в окрестностях города Кветта на юго-западе Пакистана неизвестные атаковали специальный железнодорожный состав с военнослужащими с помощью заминированного автомобиля. В поезде находились более 336 солдат, следовавших к местам празднования Курбан-байрама.

Ранее в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры проинформировали, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровском крае. У воздушного судна был поврежден фюзеляж. Люди не пострадали. По данному факту организована проверка.

До этого в провинции Самутпракан в Таиланде произошло крушение вертолета, в результате которого пострадали несколько человек. Инцидент случился 3 мая в районе Муанг на территории за заправочной станцией.

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