Мастер по ремонту телефонов слил в Сеть интимные фото клиентки Мастеру сервисного центра вынесли приговор за рассылку фото клиента в Петербурге

Приговор сотруднику ремонтной мастерской, который выложил в интернет интимные фото клиентки, вынесли в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Мастер без согласия владелицы скопировал снимки и разослал их через мессенджер.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчина, работая с устройством, обнаружил в его памяти 39 интимных медиафайлов. Часть снимков попала к третьему лицу, а другая — к неизвестному пользователю. Суд отметил, что сотрудник был обязан хранить коммерческую тайну и не разглашать информацию о клиентах.

Мужчина признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и приговорен к шести месяцам принудительных работ. Подсудимый полностью признал свою вину. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, назначив мужчине выплатить ей 250 тыс. рублей. Из его зарплаты также будет удерживаться 10% в пользу государства.

До этого сообщалось, что в Петербурге одноклассники устроили травлю девятикласснице и создали дипфейк-порно с ее участием. По словам матери подростка, после этого унижения девочка два дня не могла встать с кровати.

Ранее HR-консультант Антонина Болгова заявила, что сотрудники имеют право выкладывать фото с корпоративов в своих соцсетях, поскольку личные страницы являются их частным пространством, однако любые кадры с логотипом бренда или коллегами создают зону репутационных угроз для бизнеса.