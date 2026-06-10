В театре раскрыли причину смерти Людмилы Чурсиной

Причиной смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной стала продолжительная болезнь, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседницу в Театре Российской армии. 20 июля ей исполнилось бы 85 лет.

Людмилы Алексеевны не стало. Это случилось после тяжелой болезни. В театре мы готовились к ее юбилею, — сказала собеседница агентства.

Народный артист России Николай Лазарев назвал Чурсину настоящим солдатом Театра Российской армии. В беседе с NEWS.ru он отметил, что артистка была «цельным и настоящим человеком».

До этого стало известно, что актриса Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года. Марушина пришла в театр в период, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила сцене 64 года. В театре недавно поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранные ею роли.

Кроме того, сообщалось, что последний живший в России праведник народов мира Игорь Полугородник умер в Таганроге на 99-м году жизни. Звание «Праведник народов мира» присуждается израильской организацией «Яд Вашем» неевреям, которые в годы холокоста спасали евреев от уничтожения.