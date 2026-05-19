19 мая 2026 в 18:11

В Таганроге умер последний живший в России Праведник народов мира

Последний живший в России Праведник народов мира Игорь Полугородник умер в Таганроге на 99-м году жизни, сообщила ТАСС пресс-служба Российского еврейского конгресса. Звание «Праведник народов мира» присуждается израильской организацией «Яд Вашем» неевреям, которые в годы Холокоста спасали евреев от уничтожения.

В Таганроге 19 мая на 99-м году жизни скончался Игорь Александрович Полугородник — последний живший в России Праведник народов мира, — говорится в сообщении.

Полугородник родился в Мариуполе в 1927 году. В 1941 году, когда немецкие войска заняли город, его семья помогла укрыть у себя еврейского подростка Семена Воина, который остался один без родственников. После войны Воин уехал на Урал, отучился в музыкальном училище и вернулся в Мариуполь, чтобы руководить оркестром. Он и Полугородник оставались близкими друзьями.

Ранее заслуженный врач России Юрий Ревнивых умер в Тюмени на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Он был удостоен таких наград, как «Ветеран труда», орден Дружбы, «Отличник здравоохранения».

