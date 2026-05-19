19 мая 2026 в 18:35

Небензя рассказал, что сейчас происходит с переговорами по Украине

Небензя: переговоры России и Украины находятся в тупике

Фото: МИД РФ/РИА Новости
Переговоры по Украине находятся в тупике, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, Москва не видит от Киева сигналов о готовности двигаться дальше в этом направлении, передает ТАСС.

Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике, — признал дипломат.

Он добавил, что Россия будет добиваться своих целей. Работа будет вестись, пока президент Украины Владимир Зеленский не выполнит ряд условий, включая вывод военных из российских регионов, заключил Небензя.

До этого западные аналитики заявили, что глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с инициативой привлечения европейских государств к процессу потенциального перезапуска мирного диалога с Москвой. Согласно сведениям экспертов, предложение Киева предусматривает обоюдную приостановку боевых действий и введение режима прекращения огня.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что переговорный процесс по разрешению украинского кризиса будет носить исключительно сложный характер. Он потребует согласования огромного количества критически важных нюансов, подчеркнул представитель Кремля.

