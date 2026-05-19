19 мая 2026 в 19:00

Небензя раскрыл, в какую ловушку загнала себя ООН

Небензя: ООН находится в беспомощном состоянии из-за антироссийской позиции

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
ООН находится в полностью беспомощном состоянии, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, ООН оказалась в этом положении, когда заняла предвзятую антироссийскую позицию, передает ТАСС.

По собственной вине в полностью беспомощном состоянии находится Организация Объединенных Наций. Заняв в свое время предвзятую антироссийскую позицию и решив сориентироваться на привычные ей западные установки, руководство всемирной организации закрыло для себя возможности для того, чтобы внести вклад в урегулирование украинского кризиса, — отметил дипломат.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник констатировал, что Россия намерена тщательно проанализировать доклад ООН по итогам поездки спецпредставителя генсека организации по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрезье в Белгородскую область в конце апреля. Он отметил, что во время визита Фрезье побывала в детской больнице, где проходили лечение раненые дети.

Также Мирошник информировал, что в ООН не допускают очевидцев предполагаемых преступлений Киева к участию в заседаниях. Он подчеркнул, что процесс аккредитации для таких участников сопровождается серьезными ограничениями.

