19 мая 2026 в 19:18

В ООН озвучили Киеву неутешительный прогноз о помощи в €90 млрд

Небензя: пакет помощи ЕС Украине на €90 млрд будет разворован

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Одобренный Евросоюзом двухлетний пакет помощи Киеву на €90 млрд будет разворован, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине. Он подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта зашли в тупик, передает ТАСС.

Нет ни малейших сомнений, что одобренный Евросоюзом двухлетний пакет помощи на €90 млрд будет также разворован, — сказал дипломат.

Небензя также добавил, что киевские власти планируют запуски беспилотников с территории прибалтийских стран. По его словам, ответ России в этом случае будет неизбежен. Кроме того, уточнил дипломат, Россия продолжит добиваться поставленных задач, и работа не прекратится, пока Киев не выполнит требования Москвы, включая вывод войск с российской территории.

Ранее западные аналитики заявили, что глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с инициативой привлечь европейские государства к процессу потенциального перезапуска мирного диалога с Москвой. Согласно сведениям экспертов, предложение Киева предусматривает обоюдную приостановку боевых действий и введение режима прекращения огня.

