В переговорном процессе по Украине может появиться четвертая сторона

В переговорном процессе по Украине может появиться четвертая сторона Politico: Киев попросил Европу поддержать мирные переговоры с Россией

Украинская сторона предложила Европе подключиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой, передает Politico. Речь идет об инициативе, предусматривающей взаимное прекращение огня.

По информации издания, с такой инициативой выступил глава МИД Украины Андрей Сибига. По словам министра, сейчас рассматривается вариант урегулирования через механизм прекращения огня. Сибига добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсуждал эту тему с рядом европейских лидеров.

В Киеве при этом дали понять, что не считают Европу альтернативой США в переговорном процессе. Сибига отметил, что инициативы европейских стран должны лишь дополнять дипломатические усилия, которые координирует Вашингтон, а не формировать отдельный трек переговоров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас напрасно рассчитывает стать переговорщиком в возможных переговорах России и Евросоюза. Также ирландский журналист Брайан Макдональд считает, что заявление Каллас о планах ЕС обсудить темы для диалога с Москвой говорит о позитивном сдвиге в отношениях с Кремлем.