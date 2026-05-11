11 мая 2026 в 20:48

Захарова разбила мечты Каллас об участии в переговорах с Россией

Захарова: Каллас зря надеется стать переговорщиком в диалоге с Россией

Фото: МИД РФ
Глава европейской дипломатии Кая Каллас напрасно рассчитывает стать переговорщиком в будущем диалоге России и Евросоюза, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Дипломат одним словом ответила на заявление европейской чиновницы, что та готова заявить свою кандидатуру.

Зря, — отметила Захарова.

Ранее в Германии ряд депутатов поддержал идею президента России Владимира Путина о привлечении Шредера к переговорам между РФ и Европой. Другие немецкие политики также считают, что Европе следует использовать все доступные инструменты для контакта с Москвой.

Позднее Каллас заявила, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер не будет вести переговоры с Россией. Таким образом она подтвердила, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные контакты с Москвой в конце мая.

При этом итальянский журналист Томас Фази считает, что назначение Каллас на пост главы евродипломатии ЕС было продиктовано не ее личными качествами, а исключительно стремлением определенных сил затянуть конфликт с Россией. По его словам, кризис выгоден ВПК США.

