День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 14:21

«Глупая балтийка»: в ЕС раскрыли, зачем Каллас сделали главой дипломатии

Фази: Каллас дали пост ради продолжения вечного конфликта с Россией

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Назначение Каи Каллас на пост главы евродипломатии ЕС было продиктовано не ее личными качествами, а исключительно стремлением определенных сил затянуть конфликт с Россией, заявил итальянский журналист Томас Фази в соцсети X. Он выступил с резкой критикой в адрес Каллас после того, как она негативно высказалась о кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией.

Если кто-то и не подходит для того, чтобы быть представителем Европы, так это сама Каллас — глупая балтийка, которой дали должность только ради того, чтобы не допустить завершения вечного [конфликта] с Россией во благо военно-промышленного комплекса и американцев, — написал Фази.

Ранее в Германии ряд депутатов поддержал идею президента России Владимира Путина о привлечении Шредера к переговорам между РФ и Европой. Другие немецкие политики также считают, что Европе следует использовать все доступные инструменты для контакта с Москвой. Один из представителей СДПГ Ральф Штегнер заявил, что отказ от использования потенциала Шредера можно было бы считать упущенной возможностью.

