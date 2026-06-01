В Брянской области определился явный фаворит праймериз Богомаз лидирует на праймериз ЕР перед выборами в Госдуму

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз, по предварительным данным, стал лидером голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Госдуму от региона. Информация об этом появилась на сайте предварительного голосования партии.

Согласно опубликованным данным, Богомаз получил 57 896 голосов. Окончательные итоги процедуры будут объявлены после завершения подсчета и проверки результатов.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы депутатов Госдумы в Саратовской области, свидетельствуют предварительные данные. Он участвовал в процедуре отбора сразу по двум направлениям.

До этого председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что более 10 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании. Он выразил благодарность россиянам, которые приняли участие в процедуре отбора кандидатов перед предстоящими выборами. Медведев подчеркнул, что участие граждан имеет важное значение. По его словам, проявление гражданской позиции остается значимым даже на этапе внутрипартийного отбора кандидатов.