В Брянской области определился явный фаворит праймериз

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз, по предварительным данным, стал лидером голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Госдуму от региона. Информация об этом появилась на сайте предварительного голосования партии.

Согласно опубликованным данным, Богомаз получил 57 896 голосов. Окончательные итоги процедуры будут объявлены после завершения подсчета и проверки результатов.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы депутатов Госдумы в Саратовской области, свидетельствуют предварительные данные. Он участвовал в процедуре отбора сразу по двум направлениям.

До этого председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что более 10 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании. Он выразил благодарность россиянам, которые приняли участие в процедуре отбора кандидатов перед предстоящими выборами. Медведев подчеркнул, что участие граждан имеет важное значение. По его словам, проявление гражданской позиции остается значимым даже на этапе внутрипартийного отбора кандидатов.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
