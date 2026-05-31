Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев

NYT: более 200 человек погибли после ударов США по якобы катерам наркоторговцев

В результате ударов США по судам в Южной Америке погибли более 200 человек, сообщили в The New York Times. По данным издания, целью атак становились катера, которые якобы связаны с наркоторговцами.

Как утверждается в публикации, с осени 2025 года американские военные нанесли свыше 60 ударов по таким судам. Издание отмечает, что число погибших достигло как минимум 202 человек.

Ранее стало известно об авиаударах со стороны США по пустым нефтяным танкерам класса VLCC, пытавшимся вернуться в Иран через Ормузский пролив. Представители США подтвердили поражение нескольких крупных судов, которые намеревались преодолеть установленную морскую блокаду республики.

До этого США вывели из строя сухогруз, который направлялся через Оманский залив в один из иранских портов и, по данным американской стороны, пытался прорвать введенную Вашингтоном блокаду. По информации источника, судно остается в Оманском заливе и продолжает дрейфовать.

Кроме того, вооруженные силы США нанесли удары по военному объекту на территории Ирана. Также военные перехватили и сбили несколько иранских беспилотников.