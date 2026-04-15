В Тихом океане удар США по судну привел к гибели четырех человек

В Тихом океане в результате удара американских военных по судну погибли четыре человека. Информацию об операции подтвердили в Южном командовании вооруженных сил США.

Находившиеся на борту могли перевозить наркотики, отметили в источнике. Потерь среди американских военных не зафиксировано.

Ранее три человека погибли в результате удара американских военных по судну в Тихом океане, которое могло использоваться для перевозки наркотиков. Атаку осуществили бойцы специального подразделения. По версии Пентагона, перехваченное плавсредство служило инструментом для транспортировки запрещенных веществ.

До этого заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что ликвидация лидера опасного наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса стала великим событием для региона. Дипломат добавил, что в этом противостоянии хорошие парни смогли одержать победу над плохими.