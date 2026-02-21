Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 08:37

«Южное копье» США поразило судно предполагаемых наркоторговцев

Южное командование США сообщило о ликвидации еще одного корабля наркоторговцев

Фото: Brenton Poyser/Planetpix/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США нанесли удар по судну в Тихом океане, которое, по версии Пентагона, использовалось для транспортировки наркотиков, заявило Южное командование в социальной сети Х. В результате атаки погибли три человека. Как пояснили военные, операция проводилась силами специального подразделения.

Объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла смертельный удар по судну, используемому организациями, признанными террористическими, — информировало командование.

Ранее США нанесли удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана. Тогда Южное командование сообщало, что два человека погибли, еще один выжил — о нем уведомили Береговую охрану для проведения поисково-спасательной операции.

До этого США направили в Карибское море авианосную ударную группу и тысячи военнослужащих. В регион прибыли более 10 боевых кораблей, среди которых авианосец USS Gerald R. Ford. Также в зону переброшены амфибийно-десантная группа и экспедиционный корпус морской пехоты, насчитывающий более 4,5 тыс. человек.

США
наркотики
Тихий океан
наркотрафик
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В файлах Эпштейна нашли переписку с главой украинского модельного агентства
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА за два часа
«Север» устранил медийных украинских солдат в ожесточенных боях под Сумами
Названо количество россиян с самозапретами на кредиты
«Москвичи промокнут»: синоптик о погоде в столице на будущей неделе
В России перед 23 Февраля представили новейшие БПЛА
Появилась новая информация о погибших на Байкале туристах из Китая
Трехдневный траур объявили в Амурской области
Алаудинов сообщил о разгроме группы латиноамериканских наемников
В ФСБ забили тревогу из-за угрозы Telegram для российских военных
Командиры ВСУ замучили бразильского наемника под Харьковом
Вагон пригородного поезда сошел с рельсов в Подмосковье
В четырех российских аэропортах введены ограничения
Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на промплощадки под Самарой
«Южное копье» США поразило судно предполагаемых наркоторговцев
Грузовик провалился под лед на Байкале
Водолазы прибыли к месту трагедии с туристами на Байкале
Появились новые подробности о гибели туристов на Байкале
Небо над российским регионом закрыли из-за угрозы подлета БПЛА
Мошенники придумали новую схему обмана россиянок перед 23 Февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.