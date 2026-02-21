«Южное копье» США поразило судно предполагаемых наркоторговцев

США нанесли удар по судну в Тихом океане, которое, по версии Пентагона, использовалось для транспортировки наркотиков, заявило Южное командование в социальной сети Х. В результате атаки погибли три человека. Как пояснили военные, операция проводилась силами специального подразделения.

Объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла смертельный удар по судну, используемому организациями, признанными террористическими, — информировало командование.

Ранее США нанесли удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана. Тогда Южное командование сообщало, что два человека погибли, еще один выжил — о нем уведомили Береговую охрану для проведения поисково-спасательной операции.

До этого США направили в Карибское море авианосную ударную группу и тысячи военнослужащих. В регион прибыли более 10 боевых кораблей, среди которых авианосец USS Gerald R. Ford. Также в зону переброшены амфибийно-десантная группа и экспедиционный корпус морской пехоты, насчитывающий более 4,5 тыс. человек.