Правоохранители поймали второго подельника футболиста-убийцы

Правоохранительные органы задержали второго соучастника футболиста Даниила Секача, обвиняемого в жестоком убийстве московской бизнесвумен и ограблении квартиры на Строгинском бульваре, передает Telegram-канал SHOT. По версии следствия, именно этот задержанный забрал у 22-летней девушки пакет с похищенными деньгами и драгоценностями, которые спортсмен вынес из квартиры жертвы.

Установлено, что мужчина ранее выполнял функции курьера по указанию теневых «кураторов» и успел передать награбленное имущество другим фигурантам. В настоящее время сотрудники столичного СК продолжают активные поиски остальных участников преступления.

Днем ранее правоохранители задержали соучастницу дерзкого разбойного нападения. Подозреваемой оказалась 22-летняя девушка, которая обеспечила исполнителя орудием преступления. Именно она купила углошлифовальную машину и доставила ее в квартиру, где впоследствии была убита хозяйка жилья. После расправы преступник вскрыл сейф и выбросил деньги вместе с ювелирными украшениями в окно, где их уже поджидала и подбирала сообщница.

До этого адвокат Сергей Жорин рассказал, что Секач рискует получить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Инкриминируемые спортсмену статьи относятся к категории особо тяжких преступлений.