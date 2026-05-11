Замглавы уголовного розыска арестовали по делу о разбое

Заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Виталия Лаврищева арестовали по уголовному делу о разбое в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Речь идет о деле приговоренного к четырем годам колонии Максима Чачина. Преступный инцидент произошел в Москве 2 декабря 2022 года. В тот день Чачин и его соучастники ограбили мужчину в здании следственного отдела на сумму в $300 тыс. (на тот момент эта сумма была эквивалентна 18,3 млн рублей).

