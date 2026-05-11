Замглавы уголовного розыска арестовали по делу о разбое

11 мая 2026 в 18:35

В Москве арестовали замглавы уголовного розыска Петербурга по делу о разбое

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Виталия Лаврищева арестовали по уголовному делу о разбое в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Лаврищев арестован в Москве по обвинению в разбое в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Речь идет о деле приговоренного к четырем годам колонии Максима Чачина. Преступный инцидент произошел в Москве 2 декабря 2022 года. В тот день Чачин и его соучастники ограбили мужчину в здании следственного отдела на сумму в $300 тыс. (на тот момент эта сумма была эквивалентна 18,3 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Московский суд продлил арест бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову. Как уточнил адвокат обвиняемого Сергей Севрук, мера будет действовать до 9 августа. По версии следствия, Булгаков создал и возглавил организованную преступную группу.

