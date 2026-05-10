Бывшему заместителю министра обороны продлили арест

10 мая 2026 в 10:23

Суд продлил арест бывшему заместителю министра обороны Булгакову

Московский суд продлил арест бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову, сообщил адвокат обвиняемого Сергей Севрук. По его словам, которые приводит ТАСС, мера будет действовать до 9 августа.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении содержания под стражей Дмитрия Булгакова сроком до 9 августа, — отметил он.

По версии следствия, Булгаков создал и возглавил организованную преступную группу. Экс-замминистра обороны сделал это с целью хищения чужого имущества. В документе говорится, что в состав организованной преступной группировки Булгаков вовлек ранее знакомых граждан.

Булгаков отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России. Бывшего замминистра арестовали в июле 2024 года. Правоохранители сообщали, что фигурант лоббировал интересы акционерного общества «Грязинский пищевой комбинат».

Ранее выяснилось, что обвиняемый в мошенничестве Булгаков мог переводить похищенные деньги на счет своей жены. Если предположения следствия подтвердятся в суде, эти средства могут быть конфискованы.

