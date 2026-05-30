Роспотребнадзор проводит расследование из-за отравления роллами в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование после сообщений о заболевании сальмонеллезом, сообщили в пресс-службе ведомства. Предположительно, инцидент связан с употреблением роллов из ресторана «Якитория» на Бульваре Дмитрия Донского.

Управление Роспотребнадзора по г. Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с заболеванием сальмонеллезом после употребления роллов, — говорится в заявлении.

Ранее семья из Москвы отравилась роллами за почти 4 тыс. рублей. Семья вместе с друзьями заказала доставку из популярного московского ресторана. Вскоре восьмилетнюю девочку госпитализировали, в ее анализах обнаружили сальмонеллез.

