«Несут угрозу»: на ЗАЭС высказались об ударе ВСУ по зданию энергоблока

ЗАЭС: удары по объектам атомной энергетики безответственны

Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Удары по объектам атомной энергетики свидетельствуют о безответственности, сообщила пресс-служба Запорожской АЭС в канале станции на платформе МАКС. Указано, что подобные инциденты несут угрозу безопасности и могут привести к непредсказуемым последствиям.

Подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности. Любая атака на инфраструктуру атомной станции может привести к непредсказуемым последствиям и создать риски для безопасности региона, — говорится в публикации.

На ЗАЭС рассказали, что нарушений технологических процессов после удара ВСУ по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС не наблюдается. Радиационный фон находится в норме.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что удар БПЛА по машинному залу блока № 6 Запорожской АЭС стал первой целенаправленной атакой на основное оборудование объекта. Глава Росатома отметил, что многие по-прежнему не воспринимают всерьез атаки на АЭС.

До этого внешнее электроснабжение Запорожской АЭС в ночь на 29 мая было нарушено в 16-й раз с начала конфликта на Украине. Отключение длилось около часа, причины произошедшего пока неизвестны.

