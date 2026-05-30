«Подрыв»: ВСУ впервые целенаправленно поразили основное оборудование ЗАЭС

Удар БПЛА по машинному залу блока № 6 Запорожской АЭС стал первой целенаправленной атакой на основное оборудование объекта, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он добавил, что украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла.

Можно «поздравить», если так можно выразиться, все мировое сообщество — это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала, — заявил Лихачев.

Глава Росатома отметил, что многие по-прежнему не воспринимают всерьез атаки на АЭС. По его мнению, мир оказался еще ближе к катастрофе, последствия которой способны затронуть даже жителей стран, находящихся далеко за пределами России и Украины.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что экспертам МАГАТЭ, находившимся на Запорожской АЭС, сообщили об атаках ВСУ на транспортный цех станции и другие объекты. По его словам, не обошлось без пострадавших. Также, продолжил Ульянов, сгорело несколько автобусов.