Военные хирурги провели уникальную операцию в касках и бронежилетах Калининградские военные хирурги достали фрагмент мины из ноги участника СВО

Военные медики калининградского госпиталя провели уникальную операцию по извлечению компонента противопехотной мины из бедра раненого российского бойца, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота. Рентген выявил в левой ноге военнослужащего чужеродный металлический предмет. Прибывшие инженеры флота предположили, что осколок может оказаться действующим элементом минного взрывателя.

Мы не знали степени его опасности, проконсультировались с саперами, они предложили нам извлечь это устройство, прибегая к дополнительным мерам защиты, — уточнил главный хирург госпиталя подполковник Виталий Парамонов.

Операционная бригада надела бронежилеты, специальные очки и каски ради защиты на случай внезапной детонации. В помещении во время операции дежурили саперы отдельного инженерного полка.

В конечном итоге врачам удалось извлечь инородное тело без происшествий и сразу переложить его в специальный защитный бокс. Позднее инженеры обследовали предмет и подтвердили, что он не представляет взрывной опасности. Жизни военнослужащего ничего не угрожает, он успешно восстанавливается.

