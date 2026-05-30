30 мая 2026 в 18:59

Военные хирурги провели уникальную операцию в касках и бронежилетах

Калининградские военные хирурги достали фрагмент мины из ноги участника СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Военные медики калининградского госпиталя провели уникальную операцию по извлечению компонента противопехотной мины из бедра раненого российского бойца, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота. Рентген выявил в левой ноге военнослужащего чужеродный металлический предмет. Прибывшие инженеры флота предположили, что осколок может оказаться действующим элементом минного взрывателя.

Мы не знали степени его опасности, проконсультировались с саперами, они предложили нам извлечь это устройство, прибегая к дополнительным мерам защиты, — уточнил главный хирург госпиталя подполковник Виталий Парамонов.

Операционная бригада надела бронежилеты, специальные очки и каски ради защиты на случай внезапной детонации. В помещении во время операции дежурили саперы отдельного инженерного полка.

В конечном итоге врачам удалось извлечь инородное тело без происшествий и сразу переложить его в специальный защитный бокс. Позднее инженеры обследовали предмет и подтвердили, что он не представляет взрывной опасности. Жизни военнослужащего ничего не угрожает, он успешно восстанавливается.

Ранее в Филатовской детской больнице Москвы провели уникальную операцию 15-летнему подростку — врачи удалили у него из носа зуб, который оказался частью редкого новообразования. Изначально пациент поступил с жалобами на асимметрию лица и постоянную заложенность носа.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

