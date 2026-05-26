Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 12:32

Хирург рассказал о причинах хронической усталости

Хирург Багдасарян: регулярный недосып может привести к хронической усталости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Регулярный недосып может привести к метаболическим сбоям и, как следствие, хронической усталости, рассказал Lenta.ru кандидат медицинских наук хирург-колопроктолог Самвел Багдасарян. Он отметил, что некоторые заболевания заметно «помолодели».

Среди причин — малоподвижный образ жизни, круглосуточный доступ к высококалорийной еде, социальный джетлаг и отсутствие качественного восстановления. На этом фоне медицина смещается в сторону ранней диагностики и превентивного подхода, однако самой сложной задачей для пациентов по-прежнему остается изменение образа жизни, — рассказал Багдасарян.

Хирург подчеркнул, что к таким состояниям можно отнести дефициты витаминов и микроэлементов, анемию, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы щитовидной железы, депрессию и аутоиммунные процессы. По его словам, такие нарушения выделяются почти у трети пациентов.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что прием витамина D и магния может облегчить течение сахарного диабета. Однако, по ее словам, перед употреблением добавок важно проконсультироваться с эндокринологом.

Здоровье
усталость
хирурги
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Липцы, Мирное, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 мая
Балицкий раскрыл последствия последних атак ВСУ на Запорожье
Присяжные оправдали: женщина кастрировала мужа-педофила и сожгла его труп
В Госдуме раскрыли правду о «центрах принятия решений» на Украине
Тарологиня Ермака вложилась в российские банки
Политолог ответил, позволит ли Евросоюз Болгарии снять санкции с России
Госдума одобрила новую меру наказания за преступления против России
Земля оказалась под ударом с Солнца
Финэксперт дал советы, как уберечь детей от вовлечения в мошенничество
Стало известно об освобождении задержанного в Чехии священника РПЦ
Турэксперт объяснил, почему путешествия по путевке лучше отдыха «дикарем»
Актер Калюжный рассказал о службе в армии
Песков назвал исчерпывающим заявление МИД России об ударах по Киеву
«Для убийства детей»: Маску рассказали, для чего используют его спутники
Володин дал Киеву одно пугающее обещание после атаки ВСУ на Старобельск
Юрист перечислила риски при банкротстве супруга
Православным рассказали о четырех самых сильных ежедневных молитвах
«Мы слышали»: Песков поставил точку в вопросе ударов ВС России по Киеву
«Совсем не нравится»: Песков высказался об идее «пантеона героев» Украины
Россиянам рассказали, как избежать обмана при покупке турпутевки
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.