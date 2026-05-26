Хирург рассказал о причинах хронической усталости

Регулярный недосып может привести к метаболическим сбоям и, как следствие, хронической усталости, рассказал Lenta.ru кандидат медицинских наук хирург-колопроктолог Самвел Багдасарян. Он отметил, что некоторые заболевания заметно «помолодели».

Среди причин — малоподвижный образ жизни, круглосуточный доступ к высококалорийной еде, социальный джетлаг и отсутствие качественного восстановления. На этом фоне медицина смещается в сторону ранней диагностики и превентивного подхода, однако самой сложной задачей для пациентов по-прежнему остается изменение образа жизни, — рассказал Багдасарян.

Хирург подчеркнул, что к таким состояниям можно отнести дефициты витаминов и микроэлементов, анемию, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы щитовидной железы, депрессию и аутоиммунные процессы. По его словам, такие нарушения выделяются почти у трети пациентов.

