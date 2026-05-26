Шойгу посоветовал Армении сесть на свой «поезд» Шойгу: Армении надо выбирать поезд, который по пути стране и народу

Еревану стоит выбирать тот курс, который соответствует интересам государства, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу по итогам заседания Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он описал текущую позицию Армении относительно членства в различных международных объединениях строчкой из стихотворения Игоря Губермана, передает ТАСС.

Такой известный стишок Губермана: «Нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах». Поэтому надо как-то все-таки выбирать поезд, который тебе по пути. По пути твоей стране, по пути твоему народу, — сказал Шойгу, отвечая на вопрос о членстве Армении в ОДКБ и планах на евроинтеграцию.

Ранее он отметил, что Россия после «крепких рукопожатий» Армении со странами Запада понимает, почему на границах республики появились европейские наблюдатели. Шойгу напомнил, что после завершения острой фазы конфликта между Арменией и Азербайджаном со стороны ОДКБ Еревану поступило предложение по направлению наблюдателей на границу.

Прежде зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает республику на курс «бандеровской» Украины. По его словам, глава правительства не оценил многочисленные примеры братской помощи и поддержки со стороны Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией.