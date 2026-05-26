Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 13:06

Шойгу посоветовал Армении сесть на свой «поезд»

Шойгу: Армении надо выбирать поезд, который по пути стране и народу

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости/kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Еревану стоит выбирать тот курс, который соответствует интересам государства, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу по итогам заседания Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он описал текущую позицию Армении относительно членства в различных международных объединениях строчкой из стихотворения Игоря Губермана, передает ТАСС.

Такой известный стишок Губермана: «Нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах». Поэтому надо как-то все-таки выбирать поезд, который тебе по пути. По пути твоей стране, по пути твоему народу, — сказал Шойгу, отвечая на вопрос о членстве Армении в ОДКБ и планах на евроинтеграцию.

Ранее он отметил, что Россия после «крепких рукопожатий» Армении со странами Запада понимает, почему на границах республики появились европейские наблюдатели. Шойгу напомнил, что после завершения острой фазы конфликта между Арменией и Азербайджаном со стороны ОДКБ Еревану поступило предложение по направлению наблюдателей на границу.

Прежде зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает республику на курс «бандеровской» Украины. По его словам, глава правительства не оценил многочисленные примеры братской помощи и поддержки со стороны Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией.

Власть
Россия
Армения
Сергей Шойгу
ОДКБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Присяжные оправдали: женщина кастрировала мужа-педофила и сожгла его труп
В Госдуме раскрыли правду о «центрах принятия решений» на Украине
Тарологиня Ермака вложилась в российские банки
Политолог ответил, позволит ли Евросоюз Болгарии снять санкции с России
Госдума одобрила новую меру наказания за преступления против России
Земля оказалась под ударом с Солнца
Финэксперт дал советы, как уберечь детей от вовлечения в мошенничество
Стало известно об освобождении задержанного в Чехии священника РПЦ
Турэксперт объяснил, почему путешествия по путевке лучше отдыха «дикарем»
Актер Калюжный рассказал о службе в армии
Песков назвал исчерпывающим заявление МИД России об ударах по Киеву
«Для убийства детей»: Маску рассказали, для чего используют его спутники
Володин дал Киеву одно пугающее обещание после атаки ВСУ на Старобельск
Юрист перечислила риски при банкротстве супруга
Православным рассказали о четырех самых сильных ежедневных молитвах
«Мы слышали»: Песков поставил точку в вопросе ударов ВС России по Киеву
«Совсем не нравится»: Песков высказался об идее «пантеона героев» Украины
Россиянам рассказали, как избежать обмана при покупке турпутевки
«Чуть ли не светились от радости»: Захарова о реакции Киева на теракт в ЛНР
Психолог объяснил, как недосып способствует набору веса
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.