Стало известно об освобождении задержанного в Чехии священника РПЦ

Задержанные в Чехии митрополит Иларион и его оператор выходят на свободу

Митрополит Иларион Митрополит Иларион Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Митрополит Иларион (Алфеев) и его оператор, которых задержали в Чехии по обвинению в незаконном хранении или перевозке наркотиков, выходят на свободу, сообщается в Telegram-канале священнослужителя. Других подробностей пока не приводится.

Митрополит Иларион и оператор выходят на свободу. Подробности позже, — говорится в сообщении.

Ранее временному поверенному в делах Чехии был заявлен решительный протест в связи с задержанием митрополита. В МИД России назвали абсурдными и безосновательными обвинения в производстве и обороте наркотиков против православного иерарха.

Настоятель храма апостолов Петра и Павла в Карловых Варах был задержан в Чехии 24 мая. По сообщению местных правоохранительных органов, в автомобиле священнослужителя обнаружили четыре небольших контейнера с белым веществом. Иларион и его представители отрицают обвинения, указав на нестыковки в действиях полиции.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

