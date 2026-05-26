Стало известно об освобождении задержанного в Чехии священника РПЦ

Задержанные в Чехии митрополит Иларион и его оператор выходят на свободу

Митрополит Иларион (Алфеев) и его оператор, которых задержали в Чехии по обвинению в незаконном хранении или перевозке наркотиков, выходят на свободу, сообщается в Telegram-канале священнослужителя. Других подробностей пока не приводится.

Ранее временному поверенному в делах Чехии был заявлен решительный протест в связи с задержанием митрополита. В МИД России назвали абсурдными и безосновательными обвинения в производстве и обороте наркотиков против православного иерарха.

Настоятель храма апостолов Петра и Павла в Карловых Варах был задержан в Чехии 24 мая. По сообщению местных правоохранительных органов, в автомобиле священнослужителя обнаружили четыре небольших контейнера с белым веществом. Иларион и его представители отрицают обвинения, указав на нестыковки в действиях полиции.