Момент обрушения крыши на людей попал на видео В Асбесте на двух людей едва не упала часть крыши

В Асбесте на мужчину и женщину едва не упал кусок крыши, сообщает Telegram-канал RT. В последний момент они успели отойти в сторону.

Ранее в Севастополе рухнул балкон с учениками 11 класса, которые планировали сделать коллективное выпускное фото. Шесть подростков, пострадавших при обрушении балкона в Севастополе, остаются в больничном стационаре

До этого в центре Екатеринбурга обрушилась часть фасада здания администрации. В мэрии отметили, что никто не пострадал. Известно, что фасад ремонтировали в 2022 году.

Также в Екатеринбурге обрушилась крыша спортивного зала Уральского колледжа технологий и предпринимательства. Отмечается, что в 2023 году на ремонт зала было выделено 1,5 млн рублей, а в 2024 году — еще 2 млн рублей на восстановление кровли.

Между тем глава местной администрации Андрей Дранчук сообщил, что в Черновицкой области Украины произошло обрушение фрагмента стены Хотинской крепости, построенной еще в XIII-XVIII веках. По его словам, инцидент квалифицирован как аварийная ситуация.