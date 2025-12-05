ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 13:44

В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур

В Свердловской области на дорогу высыпалось 150 килограммов куриных тушек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Одна из дорог в городе Асбест Свердловской области была усыпана 150 килограммами сырой курицы, сообщила газета «Асбестовский рабочий». Тушки выпали из грузовика предприятия «Вторресурсы» во время перевозки. Инцидент произошел на Крупской улице.

Как сообщают очевидцы, водителям приходилось объезжать завал из сырого мяса по встречной полосе, пока его не убрали. В местных пабликах в соцсетях на произошедшее отреагировали с юмором.

Это суровый уральский климат. Снегопад из кур, — написала одна из жительниц Асбеста.

Устранением беспорядка занимались коммунальные службы. Они вывезли все отходы и провели необходимую дезинфекцию на проезжей части. Позднее специалисты констатировали, что никакой опасности для здоровья местных жителей и экологии выявлено не было. Причины и условия происшествия будут определены контрольно-надзорными органами в установленном порядке.

Ранее фура с конфетами протаранила семь грузовиков на трассе под Екатеринбургом. Авария произошла на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. По информации ведомства, 39-летний водитель грузовика MAN с грузом кондитерских изделий превысил скорость и не выдержал дистанцию перед ехавшей впереди фурой, что привело к столкновению.

