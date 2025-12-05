В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур

Одна из дорог в городе Асбест Свердловской области была усыпана 150 килограммами сырой курицы, сообщила газета «Асбестовский рабочий». Тушки выпали из грузовика предприятия «Вторресурсы» во время перевозки. Инцидент произошел на Крупской улице.

Как сообщают очевидцы, водителям приходилось объезжать завал из сырого мяса по встречной полосе, пока его не убрали. В местных пабликах в соцсетях на произошедшее отреагировали с юмором.

Это суровый уральский климат. Снегопад из кур, — написала одна из жительниц Асбеста.

Устранением беспорядка занимались коммунальные службы. Они вывезли все отходы и провели необходимую дезинфекцию на проезжей части. Позднее специалисты констатировали, что никакой опасности для здоровья местных жителей и экологии выявлено не было. Причины и условия происшествия будут определены контрольно-надзорными органами в установленном порядке.

