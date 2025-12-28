На Украине ТЦК появятся даже в селах

На Украине ТЦК появятся даже в селах Верховная рада решила открыть ТЦК в сельских населенных пунктах

Правительство Украины собирается открыть территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в селах, соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде. На сегодняшний день жители таких населенных пунктах закреплены за районными ТЦК. Авторы инициативы рассчитывают, что это повысит эффективность мобилизации на Украине.

[Создание сельских и поселковых ТЦК] повысит эффективность мобилизации и разгрузит районные ТЦК, — говорится в документе.

Ранее жители Одессы отбили мужчину у сотрудников ТЦК. По данным украинского издания «Страна.ua», военкомы пытались насильно затащить его в автобус. У спасенного был порезан бок, из которого текла кровь.

До этого сотрудники ТЦК в Ужгороде похитили священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна прямо из больницы. Как уточняется, тот проходил лечение.

В ответ верующие канонической Украинской православной церкви вышли на протест. Они встали на защиту Драгуна. Прихожане пришли к зданию ТЦК и потребовали объяснений.