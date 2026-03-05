Медведев загнал НАТО в угол словами о Трампе и Нобелевской премии мира

НАТО могла бы выдвинуть американского президента Дональда Трампа за новую войну на Ближнем Востоке на Нобелевскую премию мира, в шутку заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своем канале в MAX. Он напомнил о части партийного лозунга из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984»: «Война — это мир».
А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира? Ведь, как точно отметил Оруэлл, война — это мир! — отметил Медведев.
До этого Медведев выступил с резкой критикой действий США и НАТО на Ближнем Востоке, связав убийство лидера Ирана с началом большой войны в регионе. Он также иронично прокомментировал обсуждение в Альянсе возможности применения пятой статьи Вашингтонского договора для поддержки США.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, объяснил он.