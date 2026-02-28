Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 12:26

Военкор заявил о кровавом начале «третьей мировой» из-за удара по Ирану

Военкор Котенок назвал удар Израиля по Ирану началом третьей мировой войны

Фото: Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. По другому «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, считает он.

Не все отдают отчет в том, именно в эти часы на наших глазах, возможно, начался один из самых затяжных и кровавых эпизодов третьей мировой. Возможно, за серией ударов и последует пауза, но иранский режим будут пытаться добивать. С точки зрения американцев, он приговорен к уничтожению, — отметил военкор.

Ранее американский президент Дональда Трамп заявил в TruthSocial, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.

Юрий Котенок
Иран
Израиль
третья мировая война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети стали жертвами атаки на Иран
FlightRadar24 перестал работать после взаимных атак Ирана и Израиля
Инвалида вынесли на руках при пожаре в Якутске
Военэксперт предрек страшные последствия для Израиля в случае ответа Ирана
Посольство в Катаре обратилось к россиянам на фоне ударов в Ближнем Востоке
Появилась информация о жертвах атаки Израиля на штаб КСИР в Тегеране
Дания передумала насчет предоставления убежища украинцам
Обострение на Ближнем Востоке 28 февраля: что с россиянами в Израиле, удары
Королевская семья Британии: новости, экс-жена вставила нож в спину Эндрю?
В МИД Ирана призвали провести внеочередное заседание СБ ООН
Россиянам рассказали, как можно выехать из Ирана
Жириновский предсказал атаку на Иран задолго до обострения
Последствия работы ПВО Кувейта попали на видео
Появились неожиданные подробности атаки Ирана на базу США в Бахрейне
«Фальшивая риторика»: в Госдуме осудили военную операцию США против Ирана
В Австралии поддержали удары США по Ирану
Готовим с детьми: шоколадное печенье за 10 минут, которое не надо печь
Один человек погиб в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби
На Западе раскрыли главный расчет США в атаке на Иран
«Крупнейший просчет США»: сенатор высказался об ударах по Ирану
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.