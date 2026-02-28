Военкор заявил о кровавом начале «третьей мировой» из-за удара по Ирану

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. По другому «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, считает он.

Не все отдают отчет в том, именно в эти часы на наших глазах, возможно, начался один из самых затяжных и кровавых эпизодов третьей мировой. Возможно, за серией ударов и последует пауза, но иранский режим будут пытаться добивать. С точки зрения американцев, он приговорен к уничтожению, — отметил военкор.

Ранее американский президент Дональда Трамп заявил в TruthSocial, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.