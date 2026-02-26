Зимняя Олимпиада — 2026
Военкор заметил важную деталь в атаках ВСУ на российские регионы

Военкор Котенок указал на снижение активности ВСУ с запуском БПЛА по России

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины в ночь на 26 февраля заметно снизили активность, связанную с запуском БПЛА по России, обратил внимание в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его мнению, такая пауза была скорее технической. Котенок уверен, что уже скоро противник продолжит попытки «дотянуться» до крупных русских городов.

Этой ночью противник снизил активность, связанную с запуском БПЛА по российской территории. <...> Как свидетельствует опыт, «пауза» — скорее, техническая. В ближайшее время киевские нацисты продолжат попытки «дотянуться» до крупных русских городов, в т.ч. до столицы, — написал военкор.

По подсчетам Министерства обороны России, в ночь на 26 февраля силы противовоздушной обороны сбили почти 20 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись пять регионов страны.

Так, семь БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, четыре — над территорией Тульской области, два — над территорией Калужской области. По одному дрону было уничтожено над Белгородской, Воронежской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

