26 февраля 2026 в 07:17

ПВО уничтожила 17 беспилотников над Россией за ночь

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Силы противовоздушной обороны в ночь на 26 февраля сбили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись пять регионов страны.

С 23:00 мск 25 февраля до 07:00 мск 26 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, семь БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, четыре — над территорией Тульской области, два — над территорией Калужской области. По одному дрону было уничтожено над Белгородской, Воронежской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что 25 февраля в период с 20:00 до 23:00 мск ПВО сбила 60 украинских БПЛА над российскими регионами. Больше всего дронов было уничтожено над территорией Республики Крым — 27 штук. Еще 17 — над Белгородской областью.

До этого стало известно, что четыре человека погибли и еще 10 получили ранения в результате атаки ВСУ на гражданское предприятие в Смоленской области. Как уточнил глава региона Василий Анохин, все пострадавшие доставлены в больницу.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

